SuperJob: спрос на персонал снижается во всех ключевых сферах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Число вакансий на портале SuperJob за 2 года снизилось на 28%, при этом количество резюме выросло в 1,5 раза, спрос на персонал снизился во всех ключевых сферах. Это следует из аналитического обзора компании, который есть в распоряжении ТАСС.
«За 2 года число вакансий стало меньше на 28%, число резюме выросло в 1,5 раза. Спрос на персонал снизился во всех ключевых сферах, но в разной степени», — говорится в сообщении.
В персонале больше всего нуждается розничная торговля, и эта ситуация традиционна для российского рынка труда трех последних десятилетий, за исключением последних двух лет, когда первые два места занимали промышленность и строительство, уточняется в обзоре. При этом промышленность, хоть и потеряла лидерство по спросу, остается на втором месте, что говорит о том, что отрасли по-прежнему нужны квалифицированные кадры.
Увеличение числа резюме также характерно практически для всех сфер. В 2026 году прирост особенно заметен в гостинично-ресторанном бизнесе (+36%), отмечается в обзоре.