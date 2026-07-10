SuperJob: спрос на персонал снижается во всех ключевых сферах

В персонале больше всего нуждается розничная торговля, и эта ситуация традиционна для российского рынка труда трех последних десятилетий, за исключением последних двух лет, когда первые два места занимали промышленность и строительство, уточняется в обзоре. При этом промышленность, хоть и потеряла лидерство по спросу, остается на втором месте, что говорит о том, что отрасли по-прежнему нужны квалифицированные кадры.