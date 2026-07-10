Суд наказал новосибирского бизнесмена за препятствование процедуре банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление прокурора Новосибирского района о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение законодательства о банкротстве. Поводом для разбирательства стало игнорирование законных требований арбитражного управляющего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.