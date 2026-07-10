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Суд наказал новосибирского бизнесмена за препятствование процедуре банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление прокурора Новосибирского района о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение законодательства о банкротстве. Поводом для разбирательства стало игнорирование законных требований арбитражного управляющего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: Сиб.фм

Как установила прокурорская проверка, бизнесмен, будучи контрагентом должника, не предоставил необходимые для процедуры банкротства сведения и документы. Тем самым предприниматель создал серьёзные препятствия для законной деятельности управляющего.

По выявленному факту прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Суд, исследовав все обстоятельства, признал доводы надзорного ведомства обоснованными и зафиксировали факт правонарушения. Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде предупреждения.