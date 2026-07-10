Красноярка потеряла деньги и платье на торжество после визита в свадебный салон

Проверка показала, что в салоне отсутствовала часть обязательной информации для покупателей, а в договоре были условия, нарушающие права потребителей. Кроме того, специалисты выяснили, что внесенные 10 тысяч рублей автоматически зачли как оплату консультационных услуг. Основанием стал договор, который девушка подписала, не ознакомившись с его содержанием.