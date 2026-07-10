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Красноярка потеряла деньги и платье на торжество после визита в свадебный салон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница краевой столицы обратилась в Роспотребнадзор после неудачного визита в свадебный салон на улице Кирова.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница краевой столицы обратилась в Роспотребнадзор после неудачного визита в свадебный салон на улице Кирова.

В феврале девушка пришла в салон за платьем, но подходящий вариант так и не нашла. Тогда сотрудница предложила внести 10 тысяч рублей, заверив, что это бронь скидки, которую при необходимости можно вернуть.

Спустя месяц девушку пригласили подписать еще один документ, объяснив, что он нужен «только для отчетности». Позже выяснилось, что это был договор на консультационные услуги.

Когда в конце апреля невеста снова не смогла выбрать платье и попросила вернуть деньги, ей отказали. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор.

Проверка показала, что в салоне отсутствовала часть обязательной информации для покупателей, а в договоре были условия, нарушающие права потребителей. Кроме того, специалисты выяснили, что внесенные 10 тысяч рублей автоматически зачли как оплату консультационных услуг. Основанием стал договор, который девушка подписала, не ознакомившись с его содержанием.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушений законодательства о защите прав потребителей.

В ведомстве напомнили, что перед подписанием любых документов необходимо внимательно читать их условия, даже если их называют простой формальностью.

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