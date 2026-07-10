Хабаровский производитель березового сока планирует выйти на рынок Китая

Хабаровский производитель берёзового сока готовится поставлять замороженную продукцию в Китай. Компания прошла регистрацию в Главном таможенном управлении КНР через систему CIFER — теперь у неё есть возможность экспортировать продукцию на китайский рынок. Поддержку начинающему экспортеру оказал краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы хотим зайти в Китай с небольшой партией, проверить, как будет продаваться сок, объяснить дистрибьюторам, в чем его ценность, как правильно работать с продуктом. А дальше уже ориентироваться на спрос», — отметил замдиректора предприятия Николай Арабкин.
Интерес китайской стороны к натуральному березовому соку подтвердился благодаря участию компании в мероприятиях, организованных ЦПЭ. В 2025 году компания в составе региональной делегации приняла участие в межрегиональной бизнес‑миссии во Владивостоке и провела переговоры с потенциальными партнёрами. В мае 2026 года ООО «Юник‑ДВ» впервые представило свою продукцию на X Российско‑Китайском ЭКСПО в Харбине. На выставке предприниматели оценили реальный спрос, наладили деловые контакты и убедились, что натуральный сок, сохраняющий свои полезные свойства при заморозке, вызывает доверие у китайских покупателей.
Регистрация в системе CIFER потребовала тщательной подготовки документации, включая перевод на китайский язык. Специалисты Центра поддержки экспорта оказали компании консультационную и организационную помощь на всех этапах процедуры. В компании подчёркивают, что сопровождение Центра существенно сократило сроки оформления документов. Планы компании — уверенный и вдумчивый выход на рынок.
По словам Николая Арабкина, Китай — приоритетное направление для экспорта, но в перспективе компания рассматривает и другие рынки, в том числе Саудовскую Аравию. При этом рецептура останется неизменной: никаких адаптаций вкуса, только натуральный сок в первозданном виде. Адаптировать будут лишь внешнее оформление — этикетку, форму или объем бутылки.
«Наша задача — чтобы предприниматель не просто вышел на экспорт, а сделал это с уверенностью и минимальными рисками. Мы начинаем с консультации, затем создаем возможности для живого общения с покупателями, например, через бизнес-миссии или крупнейшие выставки, как ЭКСПО в Харбине. Когда предприниматель видит реальный интерес и понимает, куда двигаться, мы подключаемся к документальному сопровождению», — рассказала директор Центра поддержки экспорта Анна Тимячева.
Ранее на Деловом клубе ИА AmurMedia собрались представители регионального правительства, местные производители, представители банковского сектора и владельцы пунктов выдачи заказов, чтобы понять, какие существуют сложности для бизнеса, выходящего на маркетплейс, и какие меры поддержки существуют для предпринимателей.