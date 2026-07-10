Хабаровский производитель березового сока планирует выйти на рынок Китая

«Наша задача — чтобы предприниматель не просто вышел на экспорт, а сделал это с уверенностью и минимальными рисками. Мы начинаем с консультации, затем создаем возможности для живого общения с покупателями, например, через бизнес-миссии или крупнейшие выставки, как ЭКСПО в Харбине. Когда предприниматель видит реальный интерес и понимает, куда двигаться, мы подключаемся к документальному сопровождению», — рассказала директор Центра поддержки экспорта Анна Тимячева.