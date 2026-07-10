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Терриконы в ДНР будут ликвидироваться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почти 17% площади Донецко-Макеевской агломерации в ДНР занято терриконами.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почти 17% площади Донецко-Макеевской агломерации в ДНР занято терриконами.

Заявил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

По его словам, совместно с минугля ДНР, госкомитетом по науке и технологиям региона разрабатываются вопросы по ликвидации терриконов.

«Для выбора тактики переработки шахтных отвалов мы должны учитывать близость жилых домов. В свое время большинство поселков и городов Донбасса строились вокруг шахт», — подчеркнул Шебалков.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

Напомним, что терриконы — это отвалы грунта после строительства шахт.

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