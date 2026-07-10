Мэр Братска: высокая закредитованность мешает городу «более масштабно развиваться»

По словам мэра Братска, состояние местного бюджета непростое. В том числе и за счет привлечения кредитных ресурсов.
В этом году, учитывая, что это дорогие коммерческие кредиты, администрация города заплатит только 480 миллионов рублей в части погашения процентов по кредитам. Ситуация усугублялась с 2020 по 2024 годы. Ежегодно набирались кредиты, которые сейчас нам всем предстоит выплачивать. Это не дает нам возможности более масштабно развиваться, — сказал Александр Дубровин.
По данным на 1 июля текущего года муниципальный долг Братска достиг рекордного размера. Сейчас он составляет более 2,33 миллиардов рублей. Почти 2,2 миллиарда рублей из этой суммы — заимствования в коммерческих банках под высокие проценты. На остальную часть — около 140 миллионов рублей — приходятся бюджетные кредиты с низкой процентной ставкой.
Ранее мэр Братска Александр Дубровин сообщал, что власти города берут кредиты в коммерческих банках, чтобы гасить обязательства по коммерческим кредитам, взятые в предыдущие годы.