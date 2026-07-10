Мэр Братска: высокая закредитованность мешает городу «более масштабно развиваться»

В этом году, учитывая, что это дорогие коммерческие кредиты, администрация города заплатит только 480 миллионов рублей в части погашения процентов по кредитам. Ситуация усугублялась с 2020 по 2024 годы. Ежегодно набирались кредиты, которые сейчас нам всем предстоит выплачивать. Это не дает нам возможности более масштабно развиваться, — сказал Александр Дубровин.