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Мэр Братска: высокая закредитованность мешает городу «более масштабно развиваться»

Развитие Братска идет медленно из-за высокой закредитованности. Значительная часть средств уходит на погашение коммерческих кредитов, набранных с 2020 года. Об этом рассказал мэр Александр Дубровин в эфире муниципальной ТРК «Братск», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

По словам мэра Братска, состояние местного бюджета непростое. В том числе и за счет привлечения кредитных ресурсов.

В этом году, учитывая, что это дорогие коммерческие кредиты, администрация города заплатит только 480 миллионов рублей в части погашения процентов по кредитам. Ситуация усугублялась с 2020 по 2024 годы. Ежегодно набирались кредиты, которые сейчас нам всем предстоит выплачивать. Это не дает нам возможности более масштабно развиваться, — сказал Александр Дубровин.

По данным на 1 июля текущего года муниципальный долг Братска достиг рекордного размера. Сейчас он составляет более 2,33 миллиардов рублей. Почти 2,2 миллиарда рублей из этой суммы — заимствования в коммерческих банках под высокие проценты. На остальную часть — около 140 миллионов рублей — приходятся бюджетные кредиты с низкой процентной ставкой.

Ранее мэр Братска Александр Дубровин сообщал, что власти города берут кредиты в коммерческих банках, чтобы гасить обязательства по коммерческим кредитам, взятые в предыдущие годы.