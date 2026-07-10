Хорошие виды на урожай на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аграриям повезло с погодой.
Большая часть озимой пшеницы в ДНР готова к уборке, весенние заморозки не навредили растениям, а теплый июнь помог культурам наверстать развитие, рассказали в филиале Россельхозцентра «Донецкий».
Июнь в регионе был умеренно теплым — среднемесячная температура составила 20,3 градуса. Осадки варьировались от 27 до 49 мм в зависимости от округа, больше всего дождей прошло в Амвросиевке. «К счастью, ситуация развивалась благоприятным образом. Погода была теплой и достаточно ветреной. Посевы хорошо продувались, поэтому вредные объекты не получили развития. Фитосанитарная ситуация в регионе спокойная», — пояснила Карина Лобанова, начальник отдела по защите растений филиала.
В настоящее время большая часть посевов озимой пшеницы и других культур ранних и средних сроков сева готова к уборке. В регионе сохраняется жаркая погода: днем воздух прогревается до +27−30 градусов, ночью опускается до +14−16. Такие условия оптимальны для развития яровых и масличных культур. Главный риск сейчас — возможные дожди, которые редко, но бывают на Донбассе в этот период.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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