Хорошие виды на урожай на Донбассе

В настоящее время большая часть посевов озимой пшеницы и других культур ранних и средних сроков сева готова к уборке. В регионе сохраняется жаркая погода: днем воздух прогревается до +27−30 градусов, ночью опускается до +14−16. Такие условия оптимальны для развития яровых и масличных культур. Главный риск сейчас — возможные дожди, которые редко, но бывают на Донбассе в этот период.