В Норильске обсудили вопросы перехода на рискориентированный цифровой контроль экологической безопасности

Первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель» Николай Уткин выразил благодарность руководству Росприроднадзора за решение провести столь значимое заседание именно в Норильске. «Это высокая оценка изменений, которые происходят в Арктической зоне, и признание важности тех природоохранных задач, которые мы решаем в кооперации с государством. Компания успешно реализует Серную программу — одну из ключевых в федеральном проекте “Чистый воздух”. На плавильных агрегатах нашего крупнейшего металлургического завода, Надеждинского, сегодня улавливается 99% диоксида серы, уже собрано более 1,2 млн т SO₂, в том числе 372 тысячи т за первые шесть месяцев текущего года.