В Норильске обсудили вопросы перехода на рискориентированный цифровой контроль экологической безопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске под председательством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой прошло выездное заседание Научно-технического совета ведомства.
На совещании профессиональное сообщество обсудило вопросы перехода на рискориентированный цифровой контроль экологической безопасности, создание перечня показателей, для которых устанавливаются нормативы качества почв и земель, и единый порядок учета затрат при определении размера вреда, причиненного почвам.
Участники заседания совета сошлись во мнении, что традиционные методы контроля состояния окружающей среды уступают место «цифре» — прогнозированию на основе больших данных и искусственного интеллекта, а развитие таких технологий поможет как контрольно-надзорным органам, так и бизнесу снижать риски потенциального ущерба природе.
Как отметила Светлана Радионова: «Контрольно-надзорная деятельность совершенствуется на основе внедрения современных цифровых подходов и возможностей. В настоящее время в контуре Службы разработаны и применяются уже 15 ИИ-помощников. Наши решения могут быть полезны бизнесу, и мы готовы делиться своей экспертизой».
В качестве примера она привела сервис Росприроднадзора «Геопортал»: с помощью дистанционного зондирования Земли и использования ИИ он позволяет быстро выявлять участки недр с ведущимися работами или их отсутствием, соотносить их с выданными лицензиями и на основе этого принимать решения о дальнейших действиях ведомства.
«Дистанционное зондирование позволяет увидеть то, что раньше было недоступно, а значит, мы наведем там порядок. Мы придем к каждому неплательщику накопленного вреда окружающей среде. При этом у Росприроднадзора нет задачи забрать деньги с производства: наша общая цель — сохранить экологический баланс на базе ответственного отношения к природе, дать предприятиям возможность развиваться, реализовывать свои инвестиционные программы и в итоге способствовать социально-экономическому благополучию страны», — отметила Радионова.
По оценкам экспертов НТС, доля экологических рисков в стоимости распределения последствий аварий достигает 72% и это существенная нагрузка, которая должна мотивировать производителей более ответственно относиться к своей деятельности. «Этот показатель может корректироваться в меньшую сторону, — обращает внимание руководитель Росприроднадзора, — но нам необходимо придерживаться такого баланса, который позволит обеспечить и экологическую безопасность, и рабочие места, и социальные обязательства».
В ходе заседания «Норникель» и Заполярный государственный университет представили первую в стране сеть фонового мониторинга многолетнемерзлых грунтов. Она применяется на территории от Норильска до Дудинки. Данные с тысяч датчиков круглосуточно поступают в единый диспетчерский центр. Эта система является основой для перехода к проактивному управлению рисками, планированию ремонтов и принятию решений на базе больших данных.
Первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель» Николай Уткин выразил благодарность руководству Росприроднадзора за решение провести столь значимое заседание именно в Норильске. «Это высокая оценка изменений, которые происходят в Арктической зоне, и признание важности тех природоохранных задач, которые мы решаем в кооперации с государством. Компания успешно реализует Серную программу — одну из ключевых в федеральном проекте “Чистый воздух”. На плавильных агрегатах нашего крупнейшего металлургического завода, Надеждинского, сегодня улавливается 99% диоксида серы, уже собрано более 1,2 млн т SO₂, в том числе 372 тысячи т за первые шесть месяцев текущего года.
Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активную работу по улучшению экологии в Норильске. В плане — новые проекты по защите воды, почвы и биоразнообразия, а также дальнейшая реализация нашей десятилетней программы «Чистый Норильск» по очистке территории города.
Наряду с ключевыми экологическими проектами, компания продолжает взятый курс на повышение надежности всех производственных объектов и исключение возможных экологических и технологических рисков.
НТС является одной из ключевых площадок для обмена опытом, обсуждения достигнутых результатов и выработки подходов к разработке законодательных инициатив".
Глава города Норильска Дмитрий Карасев в свою очередь отметил: «Вместе с руководством компании “Норникель” мы обсудили не только ход нашей совместной работы по улучшению экологии, но и новые подходы к контролю и оценке состояния окружающей среды.
В центре внимания — наши приоритетные направления: переход на газомоторное топливо, термостабилизация грунтов и постоянный мониторинг воздуха. Отдельно остановились на Серном проекте на Надеждинском заводе. Мы уже видим позитивные изменения, и для нас, норильчан, принципиально важно, чтобы эта работа не останавливалась. Чтобы воздух становился чище, а город преображался".
Эксперты обсудили и регуляторные изменения в области условий учета затрат по устранению вреда окружающей среде. Совет поддержал инициативу и предложил доработать проект, который позволяет компаниям снижать сумму выплат за вред почве на величину подтвержденных расходов на ее полную рекультивацию.
Также участники изучили ход ликвидации последствий разлива топлива на объектах АО «НТЭК». Руководство компании сообщило о завершении базовых этапов очистки и о передаче рекультивированных участков городу. По словам Светланы Радионовой, в настоящее время Служба не фиксирует превышений нормативов по нефтепродуктам на почвах. Выполнение всех мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива остается на контроле Росприроднадзора.