648 млрд накопили жители Приангарья на счетах за первое полугодие 2026 года

«Полученные проценты перекроют общий рост цен за это время. Конечно, при таких условиях людям выгодно открывать вклады и не торопиться с крупными покупками. Рост вкладов в нашем регионе — это логичный результат действия высокой ключевой ставки. Сейчас она снижена до 14,25%, а год назад она была 18%. Снижение спроса дает умеренный рост цен и соответственно снижение инфляции», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.