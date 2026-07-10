648 млрд накопили жители Приангарья на счетах за первое полугодие 2026 года

IrkutskMedia, 10 июля. Отделение Банка России Иркутск опубликовало на официальном сайте статистику по накоплениям жителей Приангарья за первое полугодие 2026 года. К 1 июня сибиряки накопили около 648 млрд рублей. За год сумма выросла на 81,7 млрд рублей или почти на 15%, несмотря на снижающиеся проценты по вкладам.
Как сообщили в пресс-службе отделения банка, в середине 2025 года банки привлекали вклады под 18% годовых, а к началу июля 2026 года максимальные предложения были чуть менее 13%. Статистика предоставлена регулятором без учета счетов эскроу.
Управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук отметил, что не смотря на то, что процентные ставки по вкладам снижаются, они всё равно остаются привлекательными для пользователей.
«Полученные проценты перекроют общий рост цен за это время. Конечно, при таких условиях людям выгодно открывать вклады и не торопиться с крупными покупками. Рост вкладов в нашем регионе — это логичный результат действия высокой ключевой ставки. Сейчас она снижена до 14,25%, а год назад она была 18%. Снижение спроса дает умеренный рост цен и соответственно снижение инфляции», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Ранее агентство сообщало, что Банк России начал осторожное снижение ключевой ставки, но сигналов к быстрому смягчению денежно-кредитной политики не даёт. Регулятор предупреждает о рисках ускорения инфляции, в том числе из-за ситуации на топливном рынке, тогда как бизнес уже фиксирует падение прибыли на фоне дорогих кредитов. Баланс между сдерживанием цен и поддержкой экономики остаётся главным вопросом для решений ЦБ.