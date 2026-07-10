Альтернативы бензину нет: время водорода на Дальнем Востоке ещё не пришло

Красивая идея превратить ряд регионов ДФО в водородный кластер разбилась о суровые реалии — инвестиции в производство альтернативного топлива требуются громадные, а готового рынка для продукции нет ни в стране, ни в АТР. На фоне санкционного давления перспективный проект создания крупнотоннажного завода в Сахалинской области поставлен на паузу, но работа в этом направлении не свернута. «На полку» поставлены проекты в Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, Магаданской и Амурской областях. А вот Приморье в этом плане никогда не фигурировало. Для бизнеса ключевым является себестоимость производства. Если с развитием технологий она опустится ниже стоимости мазута, то у этого направления есть будущее, сообщает ИА PrimaMedia.
Водород — это самый распространенный химический элемент и первый элемент периодической системы Д. И. Менделеева (обозначается как H, от лат. hydrogenium). Лёгкий, бесцветный и очень горючий газ, не имеющий запаха. Его температура плавления (-259 °С), а кипения (-253 °С).
Водород выступает экологически чистым энергоносителем. В водородных топливных элементах он вступает в реакцию с кислородом, вырабатывая электроэнергию.
В отличие от угля и нефти, водород не загрязняет окружающую среду. Газ обладает высокой плотностью энергии, что делает его пригодным для длительного хранения.
Из истории вопроса.
В природе водород почти не встречается в готовом виде. Поэтому его необходимо получить — выделить из воды, природного газа или других веществ.
Первый природный водород был добыт в Мали. С 2012 года из расположенной в деревне Буракебугу скважины без ослабления давления поступает практически чистый водород, что позволило электрифицировать этот населенный пункт.
Применение водорода как наиболее экологичного альтернативного топлива, получаемого с использованием возобновляемой энергии, дополняет существующую базу энергоресурсов. Но спрос пока является самым слабым звеном в водородных проектах. Основными потребителями могут быть перерабатывающие предприятия тяжелой промышленности и производители удобрений, но на Дальнем Востоке к таким проектам можно отнести только строящийся Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ).
«Голубой» водород производится с помощью парового риформинга метана и использования систем улавливания, хранения и утилизации углекислого газа (CCUS), «зелёный» водород — за счёт разделения воды на кислород и водород на электролизных установках, которые снабжаются из возобновляемых источников энергии.
Водород является перспективным направлением в КНР (и это естественно!). Наш сосед активно переводит грузовой транспорт на этот вид топлива, в стране уже работают более 600 заправочных станций. В ближайшей перспективе планируется расширение парка транспортных средств на топливных элементах (FCEV) до примерно 100 тыс. единиц, что почти вдвое превышает текущий уровень.
На российском Дальнем Востоке водород тоже используется, но в другом направлении — в Иркутской области золотодобытчик «Полюс» заместил небольшую дизельную станцию комплексом водородного электроснабжения.
Восточный водородный кластер.
Сахалин определен правительством РФ пилотной площадкой для развития водородных технологий. В марте 2025 года Восточный водородный кластер, созданный на острове, был включен в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров Минпромторга РФ. Ключевым партнером в этом проекте выступает дочерняя структура АФК «Система» — ООО «Центр водородных технологий». Кластер должен создать новую отрасль водородной энергетики в регионе для экспорта водорода, развития водородных технологий полного цикла и внутреннего их потребления в энергетике, на транспорте и коммунальном хозяйстве.
«Росатом» в 2022 году сообщал, что «Русатом Оверсиз» и китайская CEEC планируют в 2025 году начать экспорт низкоуглеродного водорода с Сахалина в Китай. Стороны даже заключили соответствующий меморандум. Для экспорта рассматривался сценарий перевозки водорода в сжиженном виде в контейнерах-цистернах морскими судами.
В марте 2024 года на Сахалине запустили опытный водородный полигон для отработки технологий и оборудования в рамках Восточного водородного кластера.
«Проект направлен на создание производства среднетоннажного водорода для обеспечения водородом растущие потребности регионального рынка, включая заправку необходимым количеством водорода железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также БПЛА на водородных топливных элементах. Проект находится на стадии инициализации», — говорится на сайте кластера.
С учётом начала эксплуатации Южно-Киринского газового месторождения в 2028 году, проект создания водородного завода на острове планировалось реализовать в 2033 году. Мощность завода планировалась в объеме до 36,5 тыс. тонн в год «голубого» водорода. Площадка для строительства уже определена, сообщил заместитель министра инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Тимур Ризванов в ходе Международного Дальневосточного энергетического форума (16+) в Южно-Сахалинске в сентябре 2025 года.
О том, что проект строительства крупнотоннажного завода по производству водорода на Сахалине остановлен до лучших времен, директор АНО «Управляющая компания по развитию Восточного водородного кластера» Андрей Горбунов заявил на Восточном нефтегазовом форуме — 2026 (16+) во Владивостоке.
«Мы планировали построить завод, чтобы значительную часть продукции продавать на экспорт, а часть оставлять у себя, чтобы мы могли развивать внутренний рынок. Но по определенным причинам проект пока стоит на паузе, потому что рынки стран АТР сейчас закрыты», — сказал руководитель УК в своем выступлении на сессии «Газопереработка в новых реалиях: экологические стандарты, водородные проекты и перспективы газомоторного топлива» (цитаты — по «Интерфаксу», 18+).
В то же время сегодня есть возможность построить на Сахалине среднетоннажный завод с объемом производства водорода до 2 тыс. тонн в год с использование отечественного оборудования по модульной схеме.
Водород может стать хорошей альтернативой. Тем более, что на сегодня есть такие решения именно для транспорта, для энергетики, гибридной энергетики", — считает Андрей Горбунов.
Ещё один перспективный проект — стационарный водородно-заправочный комплекс для обслуживания поездов.
Предприятие «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в настоящее время собирает два железнодорожных состава, которые будут работать на водородном топливе. «В следующем году, в июне примерно, эти два состава приедут к нам на Сахалин, в течение года мы будем их пилотировать, испытывать, смотреть все процессы обслуживания, заправки и прочего», — отметил Горбунов. Если испытания окажутся успешными, количество таких поездов на водородном топливе планируется увеличить.
Помимо этого, на Сахалине планируется протестировать автомобили «КАМАЗ», работающие на водородном топливе. Также запланированы пилотные проекты по «обкатке» водного, воздушного и автомобильного транспорта, чтобы «не только саму технику обкатать и условия ее эксплуатации, а также помочь в формировании законодательной базы, потому что все, что касается водорода, — достаточно много пробелов».
Проблема в том, что из-за законодательных пробелов сегодня невозможно построить заправочную водородную станцию. Но можно двигаться в другом направлении.
«В рамках промышленного кластера мы сейчас разрабатываем и планируем производить БПЛА на водородных топливных элементах. Водородный топливный элемент дает плюсом к дальности пробега, что для БПЛА гражданского и двойного назначения — очень важно. Мы идем к тому, чтобы создать на территории Сахалина пилотную площадку, на которой все желающие производители транспорта, производители водородного оборудования могли испытывать свою продукцию и дальше сертифицировать ее, если это будет требоваться», — отметил топ-менеджер.
Японцы не смогли зайти на Колыму.
Помимо Сахалина перспективы в водородном бизнесе вырисовывались на Колыме. О строительстве завода по производству сжиженного водорода с участием японской Kawasaki говорилось ещё в 2012 году. В сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума (18+) ПАО «РусГидро» подписало с Kawasaki Heavy Industries и правительством Магаданской области соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возможность промышленного производства сжиженного водорода в регионе. В «РусГидро» тогда отмечали, что японская сторона проведет актуализацию ранее разработанного предТЭО. Не срослось. Увы, но в нынешних реалиях проект с инвестором из недружественной страны попросту невозможен.
Одним из интересантов в производстве водорода является компания «Н2 Чистая энергетика», зарегистрированная в Москве.
«Во-первых, это водород из возобновляемых источников энергии, то есть это преимущественно “зеленый” водород, — рассказал Павел Грачев (на тот момент CEO “Полюса”) “Интерфаксу” в кулуарах Петербургского международного экономического форума (16+) в июне 2021 года. — Его производство, конечно, должно быть сфокусировано вблизи источников генерации электроэнергии — с одной стороны, с другой стороны — мы сильно зависим от логистики, от, в первую очередь, морских путей сообщения с ближайшими рынками, и поэтому рассматриваем в первую очередь Дальний Восток, в том числе Магаданскую область, которая имеет определенное преимущество по выходу на японский рынок. Мы в активной стадии обсуждения возможного сотрудничества как с российскими институтами, так и с коллегами из-за рубежа, поскольку процесс очень высокотехнологичный, особенно в части транспортировки и хранения водорода, эволюционируют, появляются новые решения, технологии, мы сами вкладываемся в их разработку. Я думаю, что ближайшие несколько лет уйдут на финализацию проектных решений, после чего уже приступим к инвестиционной фазе».
«Планируется строительство завода по производству водорода методом электролиза воды, организация экспорта в Республику Корея совместно с продукцией проекта строительства завода по производству низкоуглеродного водорода с улавливанием и захоронением СО2, развиваемого компанией АО “Русатом Оверсиз” (РАОС). Для электроснабжения завода по производству водорода планируется строительство ветровой электростанции (ВЭС). Потенциальная мощность ветропарка предварительно рассматривается в размере не менее 350 МВт», — говорится на сайте компании.
Китайский маршрут.
Госкорпорация «Ростех» в кооперации с китайскими инвесторами хочет реализовать проект «трансграничного водородного коридора», предусматривающий строительство производств водорода из природного газа и сети заправочных станций вдоль магистральных трасс между РФ и КНР.
Соответствующий меморандум с китайскими партнерами подписала структура «Ростеха» — «РТ-Развитие бизнеса». Документ закрепляет ключевые принципы сотрудничества и дорожную карту проекта, а также предусматривает возможность создания совместного инвестфонда для его масштабирования вглубь обеих стран.
«Российско-китайский проект водородного транспортного коридора направлен на создание высокотехнологичной отрасли водородной логистики на Дальнем Востоке России. Это позволит серийно выпускать водородные грузовые тягачи с нулевым уровнем выбросов, большим запасом хода, быстрой заправкой и отличными пусковыми характеристиками в холодную погоду, которые идеально подходят для сурового климата и потребностей в дальних трансграничных перевозках на Дальнем Востоке», — пояснял «Ростех».
К строительству модульных установок получения водорода на заправочных станциях планируется привлечь российскую компанию «ТопТех» (Москва).