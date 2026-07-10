Альтернативы бензину нет: время водорода на Дальнем Востоке ещё не пришло

«Во-первых, это водород из возобновляемых источников энергии, то есть это преимущественно “зеленый” водород, — рассказал Павел Грачев (на тот момент CEO “Полюса”) “Интерфаксу” в кулуарах Петербургского международного экономического форума (16+) в июне 2021 года. — Его производство, конечно, должно быть сфокусировано вблизи источников генерации электроэнергии — с одной стороны, с другой стороны — мы сильно зависим от логистики, от, в первую очередь, морских путей сообщения с ближайшими рынками, и поэтому рассматриваем в первую очередь Дальний Восток, в том числе Магаданскую область, которая имеет определенное преимущество по выходу на японский рынок. Мы в активной стадии обсуждения возможного сотрудничества как с российскими институтами, так и с коллегами из-за рубежа, поскольку процесс очень высокотехнологичный, особенно в части транспортировки и хранения водорода, эволюционируют, появляются новые решения, технологии, мы сами вкладываемся в их разработку. Я думаю, что ближайшие несколько лет уйдут на финализацию проектных решений, после чего уже приступим к инвестиционной фазе».