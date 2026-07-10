На Дону подвели промежуточные итоги реформы нестационарной торговли

«Наш основной принцип — уходить от временных лотков, киосков и палаток к стационарным объектам торговли. И главное — чтобы были чистота, порядок и современный внешний вид. Рынок, особенно у нас на юге, — это одна из визитных карточек города. И он должен иметь достойный облик, быть не просто точкой сбыта, а местом, куда хочется приходить с удовольствием», — подчеркнул Юрий Слюсарь.