На Дону подвели промежуточные итоги реформы нестационарной торговли

Итоги второго этапа реформы, основные сроки которого истекают в конце июля, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по реформированию нестационарной торговли, которое провёл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По данным департамента потребительского рынка, с мая ведётся наблюдение за 20 муниципалитетами, на которые приходится 83% всех нестационарных объектов области. В Ростове-на-Дону, Батайске и Новочеркасске было проверено более 500 точек, нарушения выявлены на каждом третьем объекте. Самый распространённый недостаток — признаки субаренды. Информация направлена главам муниципалитетов, устранение нарушений должно завершиться к середине сентября.
Среди ключевых задач — изменение подхода к формированию схем размещения с учётом нормативов обеспеченности, размера платы и требований к внешнему виду, а также утверждение единой схемы, включающей объекты на частных землях.
Исполняющий обязанности главы Ростова-на-Дону Владимир Иванов доложил, что схема размещения сокращена на 370 позиций. Ключевое нововведение — проект нового порядка размещения с созданием специальной комиссии и прямым запретом на субаренду. Документ находится на согласовании в прокуратуре.
С 1 сентября вступают в силу федеральные изменения, обязывающие включать объекты на частных землях в схему размещения. Внешний вид НТО будет регулироваться дизайн-кодом в составе правил благоустройства: после его принятия у владельцев будет год на приведение объектов в соответствие.
Подводя итоги, Юрий Слюсарь попросил глав муниципалитетов усилить внимание к исполнению поручений в рамках реформы.
«Наш основной принцип — уходить от временных лотков, киосков и палаток к стационарным объектам торговли. И главное — чтобы были чистота, порядок и современный внешний вид. Рынок, особенно у нас на юге, — это одна из визитных карточек города. И он должен иметь достойный облик, быть не просто точкой сбыта, а местом, куда хочется приходить с удовольствием», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.