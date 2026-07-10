Лихачев сообщил о просьбе Египта помочь с опреснением морской воды

ЭД-ДАБАА /Египет/, 10 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Власти Египта обратились к своим российским партнерам с просьбой о помощи в реализации проекта по обессоливанию морской воды на севере страны. Об этом журналистам сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Буквально сегодня наши египетские партнеры поставили вопрос о помощи в реализации проекта по обессоливанию морской воды в интересах сельского хозяйства и огромной рекреационной зоны в этом районе (на севере Египта — прим. ТАСС)», — сообщил глава Росатома. Он также отметил, что Москва и Каир ведут активное взаимодействие в сфере неядерной энергетики, «реализуют проект, связанный с аддитивными технологиями», и работают над созданием в Египте «хаба ядерной медицины».
«В последнее время мы наблюдаем крайне позитивную динамику в отношениях с Египтом, и это взаимодействие послужит интересам не только самой арабской республики, но и всего региона», — убежден Лихачев.