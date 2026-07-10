Предпринимателей заставляли переплачивать за электроэнергию в Жамбылской области

Прокуратура Жамбылской области сообщает о выявленных нарушениях в сфере оплаты электроэнергии производителями социально значимых товаров (СЗПТ).
По результатам анализа, проведенного прокуратурой Жуалынского района, установлено, что 7 тысяч производителей СЗПТ с начала года оплачивали электроэнергию по завышенному тарифу — 38,44 тенге за 1 кВт вместо льготной цены в 35,12 тенге. Это лишило предпринимателей положенных льгот, предусмотренных государством.
В надзорном органе отметили, что по мерам прокурорского реагирования нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также в прокуратуре подчеркнули, что в 2026 году было защищено право более 7,7 тысяч предпринимателей, включая инвесторов. Особое внимание уделялось вопросам неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность. В результате было предотвращено проведение необоснованных проверок в деятельности 51 субъекта бизнеса со стороны контролирующих органов, а 23 должностных лица привлечены к административной ответственности.
Кроме того, в Жамбылской области пресечена необоснованная практика согласования с управлением земельных ресурсов акимата области при проведении конкурсов по предоставлению сельскохозяйственных земель.