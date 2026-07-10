Предпринимателей заставляли переплачивать за электроэнергию в Жамбылской области

Также в прокуратуре подчеркнули, что в 2026 году было защищено право более 7,7 тысяч предпринимателей, включая инвесторов. Особое внимание уделялось вопросам неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность. В результате было предотвращено проведение необоснованных проверок в деятельности 51 субъекта бизнеса со стороны контролирующих органов, а 23 должностных лица привлечены к административной ответственности.