Волгоградцы назвали размер зарплаты мечты

Средняя желаемая зарплата для волгоградцев — 164 930 рублей в месяц. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами Авито Юг. Еще 17% опрошенных хотели бы получать более 300 тысяч в месяц. Аппетиты еще 24% респонентов оказались скромнее — они были бы довольны размером зарплаты от 70 до 100 тысяч рублей.