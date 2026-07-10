Мэр Самары утвердил планировку нового микрорайона на Кирова

Строительство пятиэтажек в районе пресечения Кирова и улицы Победы обусловлено соседством с домами авиационного завода (№№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади им. Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них. При этом руководство компании-застройщика заверяет, что при разработке проектов домов планируется учесть архитектурные особенности Безымянки.