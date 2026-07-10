В Новосибирске построят новый коллектор за три миллиарда рублей

Мэрия города утвердила проект планировки и межевания территории для строительства нового коллектора. Его протяженность составит около 3 километров, а диаметр — 2000 миллиметров. Коллектор будет проложен подземным способом.
Стоимость работ оценивается в 3 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда будут выделены из бюджета, а 500 миллионов — МУП «Горводоканал». Завершение строительства планируется к 2028 году, а мощность коллектора составит 100 тысяч кубометров стоков в сутки. Он будет обеспечивать водоотведение Первомайского района, Барышевского сельсовета, рабочего поселка Кольцово, Бердска и прилегающих территорий.
Проблема строительства коллектора возникла из-за частых аварий на действующем коллекторе Бердск — Академгородок — Новосибирск. Это приводит к затоплению улиц Бердска фекальными водами.
Ранее мы рассказывали, что с 10 июля в Новосибирске изменится схема движения трамваев № 15 и № 18.
Татьяна Картавых