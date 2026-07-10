В Новосибирске построят новый коллектор за три миллиарда рублей

Стоимость работ оценивается в 3 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда будут выделены из бюджета, а 500 миллионов — МУП «Горводоканал». Завершение строительства планируется к 2028 году, а мощность коллектора составит 100 тысяч кубометров стоков в сутки. Он будет обеспечивать водоотведение Первомайского района, Барышевского сельсовета, рабочего поселка Кольцово, Бердска и прилегающих территорий.