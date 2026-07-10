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Омичи за полгода потратили в магазинах почти на 10% больше денег

За пять месяцев 2026 года жители Омской области потратили в рознице 273 млрд рублей.

Источник: Freepik

Кошельки омичей заметно похудели за первые пять месяцев года — по данным Омскстата, жители региона потратили в магазинах 273,1 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем в январе—мае 2025-го. В мае покупатели особенно разошлись — оборот вырос сразу на 13%.

Продукты, напитки и табак потянули на 128,5 млрд (плюс 9,2%). Но больше всего денег ушло на непродовольственные товары — 144,6 млрд рублей (рост 9,8%). При этом омичи почти не ходят на рынки и ярмарки: на их долю пришлось всего 2,7% всех покупок.

Ранее мы рассказывали, что Омская промышленность показала спад к прошлому году — индекс промпроизводства в регионе за пять месяцев снизился на 2,9%.