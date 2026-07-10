Омичи за полгода потратили в магазинах почти на 10% больше денег

Продукты, напитки и табак потянули на 128,5 млрд (плюс 9,2%). Но больше всего денег ушло на непродовольственные товары — 144,6 млрд рублей (рост 9,8%). При этом омичи почти не ходят на рынки и ярмарки: на их долю пришлось всего 2,7% всех покупок.