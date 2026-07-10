Эксперт: ЦБ может взять паузу в снижении ставки в июле

Параллельно с топливным шоком давление на кошельки граждан оказал продовольственный сегмент. В категорию наиболее пострадавших от удорожания товаров вошли куриное мясо, цена которого выросла на 2,3%, сахарный песок с приростом в 0,7% и кондитерские изделия — печенье подорожало на 0,5%.