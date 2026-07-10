Эксперт: ЦБ может взять паузу в снижении ставки в июле

Согласно данным Росстата за период с 30 июня по 6 июля, недельный индекс инфляции составил 0,31%, что значительно превышает показатель предыдущей семидневки на уровне 0,22%, сообщает ИА DEITA.RU.
Накопленный рост стоимости жизни с начала текущего месяца уже достиг отметки в 0,26%, а суммарно с января цены увеличились на 4,49%.
Основным триггером разгона инфляционных процессов стал энергетический сектор. Стоимость бензина на автозаправочных станциях страны подскочила за отчетную неделю сразу на 2,1%, тогда как дизельное топливо продемонстрировало еще более агрессивную динамику, прибавив к цене 3,4%.
По мнению аналитика Freedom Global Владимира Чернова, столь резкий скачок неизбежно спровоцирует цепную реакцию во всей экономике.
Увеличение транспортных расходов и затрат на логистику будет планомерно закладываться производителями в конечную стоимость товаров повседневного спроса, формируя так называемую вторичную волну подорожания.
Параллельно с топливным шоком давление на кошельки граждан оказал продовольственный сегмент. В категорию наиболее пострадавших от удорожания товаров вошли куриное мясо, цена которого выросла на 2,3%, сахарный песок с приростом в 0,7% и кондитерские изделия — печенье подорожало на 0,5%.
Эти позиции относятся к базовым продуктам питания, поэтому их стремительное удорожание бьет непосредственно по покупательной способности домохозяйств.
Подобная динамика социально значимых категорий товаров создает крайне некомфортный фон для регулятора.
Как отмечает эксперт, наблюдаемое ускорение недельной инфляции именно за счет наиболее чувствительных для населения позиций может стать весомым аргументом для Банка России взять паузу в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики.
Ситуация усугубляется ростом инфляционных ожиданий: видя новые чеки на заправках и в магазинах, население и бизнес начинают заранее закладывать дальнейшее повышение цен в свои финансовые планы, что само по себе подстегивает реальную инфляцию.
Кроме того, усиливаются риски внешнего давления на внутренние цены.
На фоне сообщений об эскалации военного противостояния между США и Ираном была вновь приостановлена навигация через стратегически важный Ормузский пролив.
Любая нестабильность в этой точке мира напрямую угрожает глобальным поставкам энергоресурсов и способна разогнать общемировую инфляцию, которая неизбежно затронет российский импорт.
Учитывая совокупность внутренних и внешних факторов, Чернов прогнозирует, что по итогам опорного заседания совета директоров ЦБ РФ, запланированного на 25 июля, ключевая ставка останется на неизменном уровне в 14,25%, пишет портал «Банки.ру».
Возвращение Центробанка к траектории снижения процента станет возможным только после получения нескольких недель подряд успокаивающей макроэкономической статистики, демонстрирующей стабилизацию или замедление темпов роста цен прежде всего на горюче-смазочные материалы и базовые продукты питания.