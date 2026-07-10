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В Федерации рестораторов и отельеров допустили возвращение гида «Мишлен» в РФ

Среди возможных претендентов, кроме Москвы, вице-президент федерации Вадим Прасов назвал Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Федерация рестораторов и отельеров допускает возвращение гастрономического гида «Мишлен» на фоне восстановления статуса Олимпийского комитета России. Об этом сообщил в беседе с ТАСС на форуме «Дикоросы» вице-президент федерации Вадим Прасов.

В 2021 году Москва стала первым городом в России и СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами «Мишлен». Всего в гид «Мишлен» попали 69 столичных ресторанов и кафе.

«Я очень надеюсь, что он вернется, как только политическая ситуация позволит. Видите, уже есть первые предвестники. МОК уже рекомендовал снять ограничения относительно спортсменов. Может быть, через некоторое время мы увидим возвращение гида “Мишлен” в Россию», — сказал Прасов.

Он отметил, что в будущем возможно расширение городов присутствия «Мишлен» как минимум до 10. Среди возможных претендентов, кроме Москвы, Прасов назвал Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск, где у ресторанов отмечается высокий уровень сервиса.

Форум «Дикоросы» проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу международного туристического форума «Путешествуй!» Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

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