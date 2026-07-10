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569 литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов в Артеме

Владельцы трех торговых павильонов нарушили правила розничной продажи спиртного.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме участковые пресекли незаконную торговлю крепкими напитками. В ходе проверок они изъяли у местных бизнесменов 569 литров алкоголя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Полицейские осмотрели три павильона и нашли разные нарушения. Оказалось, что предприниматели игнорировали особые требования и правила розничной продажи спиртного. Всю партию незаконного товара оперативно забрали с полок и наложили на нее арест.

«В отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время все собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и вынесения итогового решения. Сотрудники ведомства просят местных жителей обо всех фактах нелегальной торговли, включая продажу детям и работу по ночам, сообщать в дежурную часть.