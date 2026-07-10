В Забайкалье разрешили заливать бензин в канистры

В Забайкалье при этом сохраняются суточные лимиты отпуска топлива на один автомобиль: по 15 литров в сутки — на АЗС, расположенных на федеральных трассах; от 10 до 15 литров на АЗС сетей Омни, Нефтемаркет, БРК и Корс; 50 литров на АЗС Роснефть.