Аналитики выяснили, что 70% наемных работников сферы услуг подрабатывают на стороне

По его мнению, если раньше сотрудник, которого не устраивал уровень дохода, прежде всего искал нового работодателя, то сегодня он сохраняет основную работу и монетизирует свободное время в том числе через гибкие формы занятости. «Для бизнеса это означает появление нового конкурента — не только в лице других компаний, но и цифровых платформ и сервисов, которые позволяют человеку быстро получать дополнительный доход. В этих условиях конкурировать придется уже не только размером заработной платы, но и качеством самой работы: возможностями профессионального роста, гибкостью, внутренними проектами и уровнем доверия к сотруднику», — считает Литвинов.