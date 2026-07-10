Аналитики выяснили, что 70% наемных работников сферы услуг подрабатывают на стороне

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники российских компаний все чаще не отказываются от работы по найму, а дополняют ее другими источниками дохода, к такому выводу пришли Объединение самозанятых России, финтех-сервис «Моя удаленка» и платформа автоматизации маркетинга Unisender по итогам исследования (есть в распоряжении ТАСС).
Среди участников опроса, работающих по трудовому договору на полной занятости, подработку имеют 71,9% респондентов. Наличие альтернативного источника дохода подтвердил каждый второй опрошенный (50,4%). При этом наиболее распространенной моделью совмещения стало сочетание работы по найму со статусом самозанятого: такой формат используют 58,8% респондентов, имеющих несколько источников дохода.
86,4% опрошенных считают, что одной зарплаты уже недостаточно для финансовой стабильности, а 80,1% признались, что за последние два года стали значительно чаще задумываться о дополнительном заработке. 43,7% респондентов сообщили, что их реальные доходы за последние два года снизились или скорее снизились. 16,9% готовы полностью уйти из найма, еще 32,2% находятся в состоянии неопределенности, при этом только 28% планируют в будущем работать исключительно по трудовому договору. Треть респондентов уверены, что совмещение нескольких источников дохода станет новой нормой российского рынка труда.
«Для бизнеса результаты исследования указывают на три долгосрочных вызова: одного оклада больше недостаточно, растет запрос на пересмотр доходов, и это может усиливать давление на работодателей в вопросах индексации оплаты труда. Кроме того, повышается привлекательность альтернативных форм занятости», — полагает руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов.
По его мнению, если раньше сотрудник, которого не устраивал уровень дохода, прежде всего искал нового работодателя, то сегодня он сохраняет основную работу и монетизирует свободное время в том числе через гибкие формы занятости. «Для бизнеса это означает появление нового конкурента — не только в лице других компаний, но и цифровых платформ и сервисов, которые позволяют человеку быстро получать дополнительный доход. В этих условиях конкурировать придется уже не только размером заработной платы, но и качеством самой работы: возможностями профессионального роста, гибкостью, внутренними проектами и уровнем доверия к сотруднику», — считает Литвинов.
Среди участников опроса 91,2% составили мужчины, почти 70% из них в возрасте от 35 до 54 лет. Среди сфер деятельности лидируют транспортные услуги (56,5%), логистика и доставка (11%), а также сфера производства и строительства (10,7%). Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с 9 по 25 июня 2026 года, в нем приняли участие 10 147 человек.