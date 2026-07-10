Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по обеспечению регионов топливом

— Нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС, а выдавали топливо и независимым АЗС. Трудности с топливом — временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге России, — сказал президент.