Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по обеспечению регионов топливом

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства и представителями регионов вопросы обеспечения регионов топливом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Совещание было посвящено нехватке топлива в разных субъектах страны. Глава государства заслушал предложения руководителей субъектов РФ по урегулированию ситуации. Так, губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил привлекать малый и средний бизнес к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. Владимир Путин инициативу поддержал.
Владимир Путин отметил, что у российской энергосистемы высокий запас прочности, а проблемы с топливом — временные.
— Нужно так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС, а выдавали топливо и независимым АЗС. Трудности с топливом — временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге России, — сказал президент.
В Хабаровском крае вопрос с топливом остается на контроле губернатора Дмитрия Демешина. На этой неделе в Охотск прибыл танкер с бензином. В июле ожидается еще три танкера с летним и зимним топливом. В августе-сентябре в регион завезут более пяти тысяч тонн дизеля в рамках северного завоза.