В Казани показали БПЛА «Одуванчик-3», сохраняющий баланс в вихревых потоках

«Особенность данной модели в соосном расположении винтов. У беспилотника данной схемы есть только одна точка опоры. Это дает ему большую ветроустойчивость и минимизирует его зависимость от ливневых осадков. Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 м/с, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что “Одуванчик” сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 м/с. Натурные испытания мы проводили совместно с вертолетом Ми-8, и в струе воздушного потока от него БПЛА нормально взлетел и работал. Хотя стоящую сзади палатку сдуло порывом от вертолета», — рассказал ТАСС заместитель генерального директора по развитию компании АО «Атри» Руслан Ляпин.