В Казани показали БПЛА «Одуванчик-3», сохраняющий баланс в вихревых потоках

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Беспилотник вертолетного типа «Одуванчик-3», способный сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком от вертолета Ми-8, показали на международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026» в Казани, передает корреспондент ТАСС.
«Особенность данной модели в соосном расположении винтов. У беспилотника данной схемы есть только одна точка опоры. Это дает ему большую ветроустойчивость и минимизирует его зависимость от ливневых осадков. Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 м/с, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что “Одуванчик” сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 м/с. Натурные испытания мы проводили совместно с вертолетом Ми-8, и в струе воздушного потока от него БПЛА нормально взлетел и работал. Хотя стоящую сзади палатку сдуло порывом от вертолета», — рассказал ТАСС заместитель генерального директора по развитию компании АО «Атри» Руслан Ляпин.
По словам собеседника агентства, «Одуванчик-3» предназначен для комплексного мониторинга лесных массивов, где он эффективно выявляет пожары, а также фиксирует незаконную вырубку. «Благодаря оснащению двухканальной тепловизионной камерой этот аппарат также может применяться в поисково-спасательных задачах, позволяя найти людей, которые, например, потерялись в лесу», — добавил он.
Выставка «Дрон экспо — 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». В рамках мероприятия свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представят новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.