РСТ: 60% россиян покупают авиабилеты в течение 30 дней до вылета

«Из полученных данных можно увидеть, что львиную долю билетов (на рейсы внутри страны — прим. ТАСС) покупают в течение 30 дней до вылета (76% в 2025 году, 60% в 2026 году). По данным за 2025 год, доля таких бронирований выше, чем в 2026 году, так как лето только началось, и большая часть билетов на летние рейсы будет бронироваться в июле и августе», — сообщили в РСТ.