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SuperJob: 18% компаний проводят оптимизацию численности персонала

Массовых увольнений при этом практически нет, говорится в исследовании.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний в России, но массовых увольнений практически нет. Это следует из аналитического обзора SuperJob, который есть в распоряжении ТАСС.

«Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний, и еще 4% планируют ее в ближайшее время, за год таких компаний стало больше на 2 п. п. Однако массовых увольнений практически нет: лишь у 1% работодателей такие действия в планах», — говорится в сообщении.

Большинство компаний предпочитают точечные действия, то есть расстаются с неэффективными сотрудниками или закрывают неудачные проекты, но при этом не трогают основной коллектив.

Уровень безработицы в мае 2026 года составил всего 2,1%, что является самым низким показателем в современной истории.