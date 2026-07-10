SuperJob: 18% компаний проводят оптимизацию численности персонала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний в России, но массовых увольнений практически нет. Это следует из аналитического обзора SuperJob, который есть в распоряжении ТАСС.
«Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний, и еще 4% планируют ее в ближайшее время, за год таких компаний стало больше на 2 п. п. Однако массовых увольнений практически нет: лишь у 1% работодателей такие действия в планах», — говорится в сообщении.
Большинство компаний предпочитают точечные действия, то есть расстаются с неэффективными сотрудниками или закрывают неудачные проекты, но при этом не трогают основной коллектив.
Уровень безработицы в мае 2026 года составил всего 2,1%, что является самым низким показателем в современной истории.