Present & Simple закрывает все магазины в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский бренд одежды Present & Simple закроет все магазины в Москве и Санкт-Петербурге и перейдет к новому формату работы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«В ближайшее время мы закрываем магазины. Последние месяцы мы много думали о будущем Present & Simple и поняли: если мы хотим сохранить бренд, он больше не может развиваться в прежнем формате», — отмечается в сообщении.
Там отмечается, что бренд планирует перезапуск. Перед ним проводится финальная распродажа, покупатели смогут приобрести товары на официальном сайте компании, а также в шоурумах в Москве и Санкт-Петербурге.
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