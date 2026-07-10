Коммерческие помещения свободного назначения в топе запросов арендаторов Хабаровского края

— В июне пользовательский интерес к аренде коммерческой недвижимости вырос на 3% месяц к месяцу. Активнее всего прибавили помещения свободного назначения (+21%), склады (+8%) и офисы (+2%). Предложение год к году расширилось на 8%, а к маю изменилось незначительно — прирост обеспечил прежде всего сегмент помещений свободного назначения (+6%). Ставки аренды в июне скорректировались по ряду сегментов: наиболее заметно — по торговым площадям и офисам, тогда как помещения свободного назначения остались практически на уровне предыдущего месяца, — прокомментировал Олег Изотов.