Коммерческие помещения свободного назначения в топе запросов арендаторов Хабаровского края

В конце весны рынок аренды коммерческой недвижимости переживал некую стагнацию — спрос при расширении предложения замедлился. По просьбе ИА AmurMedia управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости Олег Изотов проанализировал текущую ситуацию в сравнении с весной-2026.
По данным эксперта, в июне 2026 года рынок аренды коммерческой недвижимости в Хабаровском крае демонстрировал разнонаправленную динамику: предложение год к году расширилось, тогда как пользовательская активность показала коррекцию — при этом по сравнению с маем интерес к аренде восстанавливается.
— В июне пользовательский интерес к аренде коммерческой недвижимости вырос на 3% месяц к месяцу. Активнее всего прибавили помещения свободного назначения (+21%), склады (+8%) и офисы (+2%). Предложение год к году расширилось на 8%, а к маю изменилось незначительно — прирост обеспечил прежде всего сегмент помещений свободного назначения (+6%). Ставки аренды в июне скорректировались по ряду сегментов: наиболее заметно — по торговым площадям и офисам, тогда как помещения свободного назначения остались практически на уровне предыдущего месяца, — прокомментировал Олег Изотов.
Текущая ситуация на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе, по оценке эксперта, отражает общероссийскую тенденцию: после периода активного роста в 2024—2025 годах рынок перешел в фазу балансировки.
— Расширение предложения создает для арендаторов более широкий выбор помещений, а конкуренция среди арендодателей способствует сдержанной динамике ставок. По нашим наблюдениям, восстановление пользовательской активности в мае-июне формирует позитивный фон для рынка в летний период, — резюмировал управляющий директор.