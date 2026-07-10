Нарушения выявлены на популярных рынках Астаны: что показала внеплановая проверка

«Важно помнить, что и арендатор, и продавец работают ради покупателя. Поэтому уже пора всерьез задуматься о его комфорте. Чем удобнее и приятнее будут условия для потребителей, тем активнее будет торговля на рынках», — отметил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астана Еркебулан Тагашев.