Нарушения выявлены на популярных рынках Астаны: что показала внеплановая проверка

Внеплановые проверки торговых рынков в Астане
В Астане проведены внеплановые проверки торговых рынков «Улжан», «Алтай», «Сарыарка», «Алаш» и «Шарын».
Результаты проверок:
Установлены нарушения требований закона «О регулировании торговой деятельности», Правил внутренней торговли и национальных стандартов.
Владельцам рынков вынесены предупреждения и вручены обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений.
После истечения установленного срока столичным департаментом будет проведена оценка исполнения предписаний, по результатам которой будут приняты дальнейшие процессуальные меры в соответствии с законодательством.
Причины проверок:
Проверки связаны с завершением переходного периода, предоставленного государством для модернизации торговых рынков. До вступления новых требований в силу владельцам объектов было предоставлено несколько лет для приведения рынков в соответствие с законодательством.
Мнение руководителя департамента:
«Важно помнить, что и арендатор, и продавец работают ради покупателя. Поэтому уже пора всерьез задуматься о его комфорте. Чем удобнее и приятнее будут условия для потребителей, тем активнее будет торговля на рынках», — отметил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астана Еркебулан Тагашев.
Изменения с 2026 года:
С января 2026 года в полном объеме действуют требования пункта 2−2 статьи 10 закона «О регулировании торговой деятельности». Согласно закону, универсальные торговые рынки в столице, городах республиканского и областного значения с численностью населения свыше 100 тыс. человек должны функционировать в стационарных торговых объектах. Использование открытых нестационарных конструкций в качестве основного формата торговли больше не соответствует требованиям законодательства.
Модернизация рынков:
До 31 декабря 2025 года владельцам рынков была предоставлена возможность завершить модернизацию и переоборудование объектов. Для координации этой работы была утверждена дорожная карта модернизации торговых рынков. В городе Астане в нее включены семь рынков: «Улжан», «Алтай», «Шанхай (Көк Базар)», «Сарыарка», «Центральный рынок», «Алаш» и «Шарын».