Эксперты назвали районы Москвы, где больше всего выросла аренда офисов класса А

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ставки аренды на офисы класса А выросли до 54% в Москве, лидерами по росту стоимости найма стали районы Останкино и Басманный. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Core.xp и девелопера Level Group, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Если ранжировать районы именно по темпам роста ставок класса А, то в верхней части списка оказываются менее очевидные районы. Лидером стало Останкино, где цена аренды выросла на 54%, до 36,7 тыс. рублей за кв. м в год. Далее следует Басманный район с повышением в 42%, до 47 тыс. рублей Третье место занимает восток столицы между Третьим транспортным кольцом и МКАД: здесь ставка класса А увеличилась на 39%, до 25,2 тыс. рублей за кв. м в год. На четвертом месте — “Нагатино-ЗИЛ” и “Южный порт”, где рост составил 37%, до 35,2 тыс. рублей», — отмечается в материалах.
Такая динамика показывает, что рынок начинает переоценивать не только сформированные деловые кластеры, но и районы с более низкой базой, отмечают аналитики. Самый заметный потенциал сохраняется на востоке Москвы. Несмотря на рост на 39%, ставка класса А здесь остается одной из самых доступных среди районов с качественным офисным предложением — 25,2 тыс. рублей за кв. м в год. Для сравнения: это примерно в 2,6 раза ниже уровня «Москва-Сити».
По данным аналитиков, аренда помещений в этом сегменте за год подорожала на 33% — до 66,5 тыс. рублей за кв. м в год. В Павелецком районе рост составил 21%, до 44,4 тыс. рублей, в Белорусско-Савеловском — 11%, до 43,4 тыс. рублей, в Ленинградском коридоре — 12%, до 55 тыс. рублей за кв. м в год. Причем последний остается наиболее противоречивой локацией. С одной стороны, ставка класса B+ здесь пока одна из самых низких среди крупных направлений — 20,2 тыс. рублей за кв. м в год (за 12 месяцев выросла на 15%). С другой — в классе А она уже находится на уровне 55 тыс. рублей, то есть качественный продукт здесь не выглядит дешевым.
По словам руководителя отдела исследований рынка Core.xp Василия Григорьева, формирование новых деловых районов становится экономически оправданным и привлекательным только при условии их органической синергии с уже сложившимися деловыми кластерами, что позволяет использовать эффект масштаба и накопленную инфраструктуру. Насыщение ранее неразвитых деловых районов будет приводить к повышению арендных ставок в них, что создает дополнительный стимул для девелоперов и инвесторов.