Эксперты назвали районы Москвы, где больше всего выросла аренда офисов класса А

По данным аналитиков, аренда помещений в этом сегменте за год подорожала на 33% — до 66,5 тыс. рублей за кв. м в год. В Павелецком районе рост составил 21%, до 44,4 тыс. рублей, в Белорусско-Савеловском — 11%, до 43,4 тыс. рублей, в Ленинградском коридоре — 12%, до 55 тыс. рублей за кв. м в год. Причем последний остается наиболее противоречивой локацией. С одной стороны, ставка класса B+ здесь пока одна из самых низких среди крупных направлений — 20,2 тыс. рублей за кв. м в год (за 12 месяцев выросла на 15%). С другой — в классе А она уже находится на уровне 55 тыс. рублей, то есть качественный продукт здесь не выглядит дешевым.