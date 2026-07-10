Реальные доходы казахстанцев выросли впервые за год, сообщили в Минэкономики

Среднедушевые номинальные доходы казахстанцев в 1 квартале 2026 года составили 252 619 тенге в месяц на человека. За год показатель вырос на 11,8%. Однако инфляция «съела» почти весь прирост, и реальный рост составил лишь 0,1%.
Это отличный показатель, если сравнивать его с предыдущими. Реальные доходы граждан вышли в плюс впервые за последний год. В 4 квартале 2025 года показатель упал на 2,3%, то есть тогда инфляция обгоняла рост доходов граждан.
Добиться роста удалось из-за замедления роста цен на товары и услуги в Казахстане. Инфляция по итогам июня составила 10,3%, хотя в начале года была 12,3%.
В ближайшие годы власти планируют обеспечивать рост реальных доходов населения не менее чем на 2−3% ежегодно. Для этого предусмотрены следующие меры:
поэтапное повышение минимальной заработной платы;
создание качественных рабочих мест;
повышение производительности труда;
поддержка предпринимательства;
развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью;
дальнейшее снижение инфляции.
В сочетании с дальнейшим снижением инфляционного давления реализация этих мер обеспечит более устойчивый рост реальных доходов и повышение благосостояния граждан, считают в Миннацэкономики.