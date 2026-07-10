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Реальные доходы казахстанцев выросли впервые за год, сообщили в Минэкономики

Реальные доходы казахстанцев выросли на 0,1% за год. Положительная динамика зафиксирована впервые за год благодаря замедлению инфляции в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Среднедушевые номинальные доходы казахстанцев в 1 квартале 2026 года составили 252 619 тенге в месяц на человека. За год показатель вырос на 11,8%. Однако инфляция «съела» почти весь прирост, и реальный рост составил лишь 0,1%.

Это отличный показатель, если сравнивать его с предыдущими. Реальные доходы граждан вышли в плюс впервые за последний год. В 4 квартале 2025 года показатель упал на 2,3%, то есть тогда инфляция обгоняла рост доходов граждан.

Добиться роста удалось из-за замедления роста цен на товары и услуги в Казахстане. Инфляция по итогам июня составила 10,3%, хотя в начале года была 12,3%.

В ближайшие годы власти планируют обеспечивать рост реальных доходов населения не менее чем на 2−3% ежегодно. Для этого предусмотрены следующие меры:

  • поэтапное повышение минимальной заработной платы;

  • создание качественных рабочих мест;

  • повышение производительности труда;

  • поддержка предпринимательства;

  • развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью;

  • дальнейшее снижение инфляции.

В сочетании с дальнейшим снижением инфляционного давления реализация этих мер обеспечит более устойчивый рост реальных доходов и повышение благосостояния граждан, считают в Миннацэкономики.