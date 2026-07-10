В центре Иркутска планируют расселить и снести два аварийных дома

Победителю предстоит расселить и снести два многоквартирных дома, которые признаны аварийными. В них проживает 50 иркутян. Такие мероприятия инвестор должен выполнить за счет собственных средств. На освободившемся месте застройщик обновит коммунальную инфраструктуру и благоустроит территорию.
«В разных районах Иркутска мы уже успешно работаем над комплексным развитием целых кварталов. Теперь начинаем применять подобный подход более локально, когда речь идет об одном-двух объектах. Это позволит более оперативно решать вопросы улучшения жилищных условий горожан и привлекать инвесторов в центральную часть города, чтобы развивать территории», — прокомментировал заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов.
Напомним, ранее проводился аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах бульвара Гагарина, 6 и 8. В малоэтажных домах проживает почти 60 человек, а победитель мог возвести новый МКД или административное здание. Так как торги признали несостоявшимися, в комитете по градостроительной политике меняют условия их проведения. Новый аукцион объявят в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии.