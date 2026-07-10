В центре Иркутска планируют расселить и снести два аварийных дома

Напомним, ранее проводился аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах бульвара Гагарина, 6 и 8. В малоэтажных домах проживает почти 60 человек, а победитель мог возвести новый МКД или административное здание. Так как торги признали несостоявшимися, в комитете по градостроительной политике меняют условия их проведения. Новый аукцион объявят в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии.