Под Новосибирском уложили первый слой асфальта на трассе К-01

Работы ведут на отрезке с 231-го по 237-й километр дороги, которая соединяет федеральную трассу Р-254 с Купино и Карасуком. Протяженность участка — 5,44 километра. Сейчас уложили верхний слой основания, всего по проекту предусмотрено три слоя асфальтобетона. Правую сторону покрыли на 3560 метров, левую — на 2610 метров.