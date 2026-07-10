На улицах Октябрьской и Чернышевского построят жилой комплекс на 3 тысячи человек

Сегодня, 10 июля 2026 года, губернатор Виталий Хоценко провёл заседание Архитектурно-градостроительного совета Омской области. В ходе встречи участники обсудили архитектурные концепции новых объектов и проекты комплексного развития территорий.
Одной из ключевых тем стало приведение к единому стандарту размещения временных торговых точек в городе. Члены Совета утвердили архитектурную концепцию здания технопарка, расположенного на улице Маршала Жукова. В процессе обсуждения детально проанализировали планировку территории, организацию парковочных мест, транспортную доступность, вопросы благоустройства и внешний вид фасадов. Предложенная концепция получила положительную оценку и была рекомендована к последующей реализации.
Что касается проекта жилого комплекса в районе пересечения улиц Октябрьской и Чернышевского, то здесь запланировано возведение пяти многоквартирных домов с подземными паркингами. Новый микрорайон рассчитан на проживание более трёх тысяч человек. Помимо жилья, застройщик обязуется построить начальную школу, детский сад на 300 мест, выделить площади под детскую поликлинику, а также проложить внутриквартальные дороги и выезды. Первая очередь строительства включает дом переменной этажности, рассчитанный более чем на 600 квартир. Инвестиционный проект получил поддержку, и застройщику будет выдано разрешение на строительство.
Для территории, ограниченной улицами Сенной, Чехова и переулком Газетным, в соглашение о комплексном развитии будут включены обязательства инвестора по переселению жильцов из аварийных домов. Благодаря этому проекту новое жильё смогут получить 12 семей. Кроме того, застройщик займётся благоустройством данной зоны, приведя её в соответствие с градостроительными нормами и единым дизайн-кодом города.
Ещё один проект предполагает строительство трёх многоквартирных домов в границах улиц 7-й Северной, Герцена, 3-й Северной и Осоавиахимовской. В рамках комплексного освоения территории инвестор берёт на себя обязательства по переселению жителей почти тридцати частных домов, созданию врачебной амбулатории, спортивных объектов, а также по благоустройству и развитию социальной инфраструктуры.