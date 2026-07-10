На улицах Октябрьской и Чернышевского построят жилой комплекс на 3 тысячи человек

Что касается проекта жилого комплекса в районе пересечения улиц Октябрьской и Чернышевского, то здесь запланировано возведение пяти многоквартирных домов с подземными паркингами. Новый микрорайон рассчитан на проживание более трёх тысяч человек. Помимо жилья, застройщик обязуется построить начальную школу, детский сад на 300 мест, выделить площади под детскую поликлинику, а также проложить внутриквартальные дороги и выезды. Первая очередь строительства включает дом переменной этажности, рассчитанный более чем на 600 квартир. Инвестиционный проект получил поддержку, и застройщику будет выдано разрешение на строительство.