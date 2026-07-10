Хабаровские аграрии в выходные порадуют жителей и гостей города свежей продукцией

В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, на Краевой сельскохозяйственной ярмарке свои лучшие товары представят фермерские хозяйства и личные подворья со всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местом проведения вновь станет территория парка имени Ю. А. Гагарина (площадка у краевого цирка).