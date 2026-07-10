Хабаровские аграрии в выходные порадуют жителей и гостей города свежей продукцией

В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, на Краевой сельскохозяйственной ярмарке свои лучшие товары представят фермерские хозяйства и личные подворья со всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местом проведения вновь станет территория парка имени Ю. А. Гагарина (площадка у краевого цирка).
Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.
Ассортимент традиционно богат — молодой картофель, свежие сезонные овощи и зелень, ягода. Большой популярностью пользуются палатки с рыбной и молочной продукцией. Свои лучшие сорта меда представят пчеловоды из районов края.
Как отмечают в Краевом сельскохозяйственном фонде, все торговые места для фермеров предоставляются за счет регионального бюджета — это позволяет сдерживать цены и поддерживать местных производителей.
Кроме того, на территории ярмарки ежедневно действует передвижная ветеринарно-санитарная лаборатория: ее специалисты проводят бесплатные экспертизы продукции прямо на месте.
За предыдущие 20 ярмарочных дней жители и гости Хабаровска приобрели около 30 тонн сельхозпродукции от местных аграриев.