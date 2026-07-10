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Хабаровские аграрии в выходные порадуют жителей и гостей города свежей продукцией

Покупателям предложат местные овощи, зелень и рыбу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, на Краевой сельскохозяйственной ярмарке свои лучшие товары представят фермерские хозяйства и личные подворья со всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местом проведения вновь станет территория парка имени Ю. А. Гагарина (площадка у краевого цирка).

Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.

Ассортимент традиционно богат — молодой картофель, свежие сезонные овощи и зелень, ягода. Большой популярностью пользуются палатки с рыбной и молочной продукцией. Свои лучшие сорта меда представят пчеловоды из районов края.

Как отмечают в Краевом сельскохозяйственном фонде, все торговые места для фермеров предоставляются за счет регионального бюджета — это позволяет сдерживать цены и поддерживать местных производителей.

Кроме того, на территории ярмарки ежедневно действует передвижная ветеринарно-санитарная лаборатория: ее специалисты проводят бесплатные экспертизы продукции прямо на месте.

За предыдущие 20 ярмарочных дней жители и гости Хабаровска приобрели около 30 тонн сельхозпродукции от местных аграриев.