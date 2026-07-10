«Росспиртпром» может купить башкирский «Башспирт»

«Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие, выпускает водку и другие алкогольные напитки, а также уксус. По данным СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла до 11,57 млрд руб., а чистая прибыль составила 266,5 млн руб.