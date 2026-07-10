«Газета.Ru» назвала 12 автомобилей, с которыми не придется стоять в очереди на АЗС

На фоне трудностей с поставками бензина на АЗС с дизелем пока все в порядке. Можно и вовсе пересесть на электрокар и стать независимым от бензоколонки. Подробнее о том, какую машину стоить выбрать в текущей ситуации, — в материале «Газеты.Ru».