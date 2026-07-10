Красноярские нефтяники расширяют возможности обучения персонала на севере края

Ранее основной площадкой для обучения работников на месторождении было одно подразделение учебного центра на Ванкорском производственном участке. Важным шагом к расширению доступа к обучению стало внедрение в 2024 году комплекса мобильных классов на удаленных объектах нефтепромыслового кластера. Мобильные классы состоят из комплектов ноутбуков, подключенных к корпоративной сети с доступом к серверам обучения и тестирования. Технология позволяет проводить занятия в очном формате в присутствии преподавателя и комиссии, а также привлекать через видеоконференцсвязь преподавателей, которые находятся на других производственных участках или в красноярском офисе.