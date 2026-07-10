Красноярские нефтяники расширяют возможности обучения персонала на севере края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «РН-Ванкор» значительно расширил географию деятельности своего Учебного центра — на удаленных производственных объектах на Таймыре — в Норильске и на Бухте Север — открыты новые пункты для обучения персонала.
Учебные классы оснащены современным оборудованием, позволяющим повысить качество обучения. Среди них — роботы-тренажеры для закрепления навыков первой медицинской помощи, VR-тренажеры для отработки правильной последовательности действий при работе на производственных объектах, тренажеры по управлению процессами эксплуатации нефтегазовых скважин и промыслового оборудования, а также многофункциональные интерактивные панели, которые установлены на Ванкорском производственном участке и в офисе в Красноярске. Это позволяет проводить занятия с нефтяниками на удалённых объектах в режиме онлайн без потери качества и оперативности обучения.
Существующие на сегодняшний день ключевые точки подготовки персонала — Красноярск, Ванкорский производственный участок, Норильск и Бухта Север — связаны в единую образовательную сеть, что позволяет проводить занятия как очно, так и дистанционно. Только с начала текущего года в «РН-Ванкор» по обязательным программам уже проведено 14,5 тысяч учебных курсов, а по итогам 2025 года — около 21 тысячи.
Ранее основной площадкой для обучения работников на месторождении было одно подразделение учебного центра на Ванкорском производственном участке. Важным шагом к расширению доступа к обучению стало внедрение в 2024 году комплекса мобильных классов на удаленных объектах нефтепромыслового кластера. Мобильные классы состоят из комплектов ноутбуков, подключенных к корпоративной сети с доступом к серверам обучения и тестирования. Технология позволяет проводить занятия в очном формате в присутствии преподавателя и комиссии, а также привлекать через видеоконференцсвязь преподавателей, которые находятся на других производственных участках или в красноярском офисе.
Сегодня большинство сотрудников предприятия работают вахтовым методом на севере региона. Развитие образовательной инфраструктуры на удаленных промыслах позволяет сократить логистические и временные затраты нефтяников на командировки для обучения.