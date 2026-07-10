Краснокнижных деревьев нет: на Кок-Жайлау начали строить курорт Almaty SuperSki

Сейчас на территории подготовительный этап, строят техническую и подъездную дорогу. Она нужна, чтобы на участок могла заехать строительная техника и начались следующие этапы проекта. Работы ведутся по проектной документации и с учетом природоохранных требований. Авторский надзор будет вести АО «КазНИИСА».