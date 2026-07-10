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Нацбанк опустил курс доллара и курс евро на 10 июля перед выходными

Нацбанк понизил курс доллара и курс евро и повысил курс российского рубля на 10 июля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 10 июля, пятницу. В итоге перед выходными курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля укрепился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 10 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8607 белорусского рубля, 1 евро — 3,2696 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7668 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 9 июля, курс доллара стал ниже, курс евро уменьшился, а курс российского рубля стал выше в пятницу, 10 июля. Заметнее в сторону понижения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0099 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0040 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0073 белрубля.

Тем временем ФСЗН сказал про доплату за «вредность» пенсионерам в Беларуси.

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