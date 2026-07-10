Мэр Лошкин показал изношенные до предела теплотрассы в Челябинске и рассказал о планах ремонта

Первой точкой объезда стал двор у дома № 6 на улице Богдана Хмельницкого. Местные коммуникации отслужили без ремонта больше 30 лет, из-за чего жители 16 окрестных многоэтажек регулярно оставались без тепла. С конца июня специалисты МУП «ЧКТС» зашли на объект для проведения полноценного капремонта. Старые извлечённые трубы, по словам мэра, оказались полностью изношены и буквально рассыпались.
Вместо дырявого железа здесь укладывают новый надёжный трубопровод протяжённостью 165 метров, который гарантирует стабильное отопление для двух тысяч челябинцев и двух социальных учреждений. Модернизация ЖКХ и повышение качества коммунальных услуг также отражены в народной программе партии «Единая Россия». Все монтажные работы на этом участке планируют завершить до 27 июля, после чего подрядчик сразу приступит к благоустройству.
Ещё один важнейший и крайне проблемный объект Металлургического района — магистральная теплотрасса на улице 50-летия ВЛКСМ. Эта огромная ветка была построена ещё в далёком 1983 году и только за прошлый отопительный сезон пережила восемь серьёзных аварий. Сейчас компания «УСТЭК-Челябинск» полностью меняет самый сложный отрезок длиной 781 метр в районе бассейна «Строитель» — его планируют сдать в эксплуатацию до 15 сентября.
Всего же на этой улице обновят 2,4 километра сетей, что кардинально улучшит качество жизни и теплоснабжения для 12 тысяч горожан. Алексей Лошкин подчеркнул, что масштабное обновление запущенных инженерных коммуникаций останется ключевым приоритетом для властей, чтобы обеспечить Челябинску стабильные зимы без коммунальных катастроф. Добавим, масштабный ремонт инженерной инфраструктуры проводится в рамках губернаторской программы «Большой ремонт 74».
Кстати, с 14 июля Челябинске начнётся четвёртый этап опрессовок. На две недели без горячей воды останутся 590 многоквартирных домов и 91 социальное учреждение.