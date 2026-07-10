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В Петербурге ужесточат правила размещения ларьков на частной земле

Законодательное собрание и правительство города готовят постановление, которое установит единые требования к нестационарной торговле на придомовых территориях. Приоритет — защита прав жителей через обязательное электронное голосование, сообщает «Деловой Петербург».

Источник: Коммерсантъ

Вице-спикер ЗакСа Павел Иткин настаивает, что размещение ларьков на земле МКД должно согласовываться только через ГИС ЖКХ. Это исключит фальсификацию бумажных протоколов, за которую депутат предложил ввести уголовную ответственность. Уполномоченный орган будет проверять подлинность каждого решения общего собрания. Новые правила должны уравновесить интересы предпринимателей и собственников жилья. Документ находится в финальной стадии разработки.