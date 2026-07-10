Нижегородскому выпускнику аннулируют баллы ЕГЭ за утечку заданий

Во второй дополнительный день экзамены принимали 20 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в них участвовали 1937 выпускников. В этот день удалений не было, процесс шёл в штатном режиме. По предварительным данным, результаты кампании в регионе в этом году выше, чем в прошлом.