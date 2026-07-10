Нижегородскому выпускнику аннулируют баллы ЕГЭ за утечку заданий

Выпускник из Нижегородской области сфотографировал задания экзамена в пункте проведения и опубликовал в Сети. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
В Нижегородской области завершился основной период сдачи ЕГЭ 2026 года — и на фоне в целом благополучных итогов разразился скандал из‑за грубого нарушения правил.
Во второй дополнительный день экзамены принимали 20 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в них участвовали 1937 выпускников. В этот день удалений не было, процесс шёл в штатном режиме. По предварительным данным, результаты кампании в регионе в этом году выше, чем в прошлом.
Выпускники, с которыми пообщались организаторы, положительно оценили и организацию, и сами задания, подчеркнув, что чувствовали себя готовыми к испытаниям.
Однако главный резонанс вызвала не статистика, а выявленный факт утечки контрольно‑измерительных материалов. По данным Федерального центра тестирования. Один из выпускников региона разместил фото своих заданий в общедоступном чате в мессенджере.
Снимок был сделан прямо в экзаменационной аудитории 11 июня — это подтвердилось при просмотре видеозаписей с камер наблюдения: на кадрах отчётливо виден момент, когда юноша фотографирует КИМ на телефон.
Ситуация усугубилась тем, что при анализе тех же видеоматериалов выявили ещё один случай использования мобильного устройства другим участником экзамена. В обоих случаях результаты будут аннулированы: выпускники смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году.
Сейчас идёт разбирательство с сотрудниками ППЭ: специалисты выясняют, как участникам удалось пронести и использовать телефоны, несмотря на действующие меры контроля. В ведомстве подчёркивают, что соблюдение единых правил — основа справедливости экзаменационного процесса, а любые попытки списывания ставят в неравные условия остальных выпускников.
Ранее 671 нижегородский выпускник сдал ОГЭ в последний резервный день.