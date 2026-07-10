Выборы — 2026: Условия по размещению предвыборных агитационных материалов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расценки на размещение материалов на сайте «НИА-Красноярск», Свидетельство ИА № ТУ24−00012 от 18 февраля 2009 года, при проведении региональных выборов законодательной власти регионов РФ 18−20 сентября 2026 года. В Законодательное Собрание Красноярского края: — публикация информационного сообщения с 1 фотографией объёмом не более 1 тыс. знаков — 20 000 рублей; — публикация аналитической статьи с 1−2 фотографиями объёмом не более 3 тыс. знаков — 30 000 рублей; — публикация интервью 1−2 фотографиями объёмом не более 3 тыс. знаков — 25 000 рублей; — публикация фоторепортажа 5−7 объёмом не более 2 тыс. знаков — 20 000 рублей. 14+