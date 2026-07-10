Каждая капля на счету: как опреснительный завод в Актау решает проблему дефицита воды в регионе

«Лаборанты работают посменно и выполняют испытания, начиная с контроля исходной морской воды и заканчивая готовой питьевой водой. После каждого этапа отбираются пробы и проводятся необходимые исследования. За одну смену мы исследуем около 30 проб. При этом каждая из них может включать разное количество показателей — от 2 до 15-ти, в зависимости от требований технологического процесса. Особое внимание уделяем анализу исходной морской воды. Лаборатория определяет как органолептические показатели — мутность и цветность, так и содержание тяжелых металлов. Полный химический анализ морской воды — это довольно трудоемкий процесс и обычно занимает около двух дней. Его проводят не реже одного раза в месяц, а при необходимости — чаще, если появляются предпосылки к изменению качества воды», — рассказывает Нина Власкова.