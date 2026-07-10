Нижегородцам рассказали, когда закончится кризис топлива

Рынок автомобильного топлива в России может вернуться к стабильной работе уже в течение месяца, полагает Василий Колташов — руководитель Центра политэкономических исследований и директор Института нового общества. Об этом сообщает ИА НСН.
По мнению эксперта, нынешние сложности с обеспечением горючим обусловлены преимущественно логистическими дисбалансами, а не фундаментальными экономическими проблемами. Исправить ситуацию, как считает Колташов, удастся за счёт наращивания внутреннего предложения и привлечения импортных поставок.
За первые шесть месяцев года стоимость бензина выросла на 11,58%. По оценке специалиста, рост цен на топливо способен усилить инфляционные процессы уже в осеннюю пору.
В летний период эффект от подорожания будет менее выраженным — на это влияет сезонный фактор, связанный с проведением уборочной кампании. При этом в аграрном секторе, как подчеркнул эксперт, дефицита дизельного топлива на данный момент не наблюдается.
Василий Колташов прогнозирует, что при условии увеличения объёмов предложения на рынке текущие ограничительные меры можно будет постепенно отменить. По его расчётам, на нормализацию обстановки потребуется не больше месяца.
Ранее нижегородские власти попросили увеличить поставки топлива в регион.