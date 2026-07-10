Главной темой ВЭФ-2026 станет «Дальний Восток — развитие во благо людей»

Главной темой ХI Восточного экономического форума, станет «Дальний Восток — развитие во благо людей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Восточный экономический форум — ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году он пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
Избранная главная тема соотносится с одним из ключевых приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе.
Участников ВЭФ традиционно ждут насыщенные деловая и культурная программы — десятки мероприятий в формате панельных сессий, круглых столов, дебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, а также тематические площадки и выставки.