Есть ли змеи на Столбах в Красноярске?

Главное, помнить: змеи никогда не нападают на человека первыми, кусают только в целях самозащиты. Поэтому при встрече со змеёй просто обойдите её или дайте ей возможность спокойно уползти. Ни в коем случае не наклоняйтесь к ней, чтобы сфотографировать, и тем более не пытайтесь взять в руки. В этом году уже были случаи укусов, связанные именно с пренебрежением этими простыми правилами.