Есть ли змеи на Столбах в Красноярске?

Ответил заместитель директора по охране территории национального парка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов.
Многие красноярцы не раз слышали, что в жаркую погоду на Столбах можно встретить змей. Так ли это на самом деле? Узнал krsk.aif.ru.
«В национальном парке змеи встречаются, в первую очередь, в чаше Гранитного карьера. В районе скальных россыпей можно встретить ужей и ядовитых змей, таких как гадюка либо щитомордник. Также это кордон Лалетино. Правила простые: не сходите с тропы, не лезьте в кусты, не подходите к россыпным скалам, не залезайте на них, и тогда риск, что вас укусит змея, минимален», — рассказал заместитель директора по охране территории национального парка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов.
Главное, помнить: змеи никогда не нападают на человека первыми, кусают только в целях самозащиты. Поэтому при встрече со змеёй просто обойдите её или дайте ей возможность спокойно уползти. Ни в коем случае не наклоняйтесь к ней, чтобы сфотографировать, и тем более не пытайтесь взять в руки. В этом году уже были случаи укусов, связанные именно с пренебрежением этими простыми правилами.
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