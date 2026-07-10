Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины у дома

Средний чек при этом продолжает расти на фоне инфляции. В январе—мае 2026 года он увеличился примерно на 6% год к году. В крупных сетях покупатели стали тратить больше за один визит: в «Магните» средняя сумма покупки достигла 695 ₽, в «Пятерочке» — 707 ₽, а во «ВкусВилле» превысила 1 тыс. руб.