В Красноярске проходит всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске накануне начал работу Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь», который объединил представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства, органов власти, деловых объединений и бизнеса из 78 регионов России.
В первый день площадки форума посетили около 400 человек, а всего на двухдневное мероприятие зарегистрировались более 600 участников.
Главной темой форума стали креативные индустрии. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Креативный код экономики: синергия возможностей», посвященная развитию креативного бизнеса как одного из драйверов региональной экономики.
«Фокусом этого года был выбран креативный бизнес, работа по поддержке предпринимательства именно в этой сфере. Для многих пока это новое направление, но именно за ним будущее многих региональных стратегий. Это возможность развиваться без сырьевой базы, за счет интеллектуальной собственности», — отметила заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова.
Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова подчеркнула, что выбор Красноярска в качестве площадки форума не случаен.
«Выбор региона для нашей сегодняшней дискуссии и встречи абсолютно не случаен. Красноярск обладает уникальным и географическим, этническим и культурным потенциалом. В креативной экономике у вас уже есть яркие, успешные примеры реализованных проектов. Это одна из возможностей и новых точек роста экономики в целом и региона в частности», — сказала она.
Для предпринимателей подготовили образовательную программу, посвященную развитию стартапов, маркетингу, маркировке товаров, работе с маркетплейсами и деловым коммуникациям. Представители региональных центров поддержки малого и среднего бизнеса также обменяются опытом и обсудят новые форматы работы с предпринимателями.
Форум проходит при поддержке Минэкономразвития России и правительства Красноярского края в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».