В Красноярске проходит всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь»

«Выбор региона для нашей сегодняшней дискуссии и встречи абсолютно не случаен. Красноярск обладает уникальным и географическим, этническим и культурным потенциалом. В креативной экономике у вас уже есть яркие, успешные примеры реализованных проектов. Это одна из возможностей и новых точек роста экономики в целом и региона в частности», — сказала она.